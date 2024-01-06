Шаповалов Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1909
Дата смерти10.08.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Шаповалов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Шаповалова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
31.10.1946
Сын: Шаповалов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Шаповалова Дарья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.1978