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Шаповалов Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1909

Дата смерти

10.08.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Шаповалов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Шаповалова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
31.10.1946

Сын: Шаповалов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шаповалова Дарья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Дарья Петровна

Смерть
10.08.1978
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