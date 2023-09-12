Онегин Николай Агафонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Онегина Фаина Николаевна
Мать ребёнка: Онегина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Онегин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Онегина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Онегина Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Онегина Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно