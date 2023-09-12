Онегин Николай Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онегин Николай Агафонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Онегина Фаина Николаевна

Мать ребёнка: Онегина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Онегин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Онегина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Онегин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Онегина Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онегина Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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