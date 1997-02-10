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Ступкин Иосиф Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1928

Дата смерти

10.02.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.?

Дочь: Мухина (Зайцева) Ирина Иосифовна

Мать ребёнка: Ступкина (Зайцева) Зоя Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ступкина (Зайцева) Зоя Михайловна

Рождение ребёнка
30.10.1954

Дочь: Ступкина Светлана Иосифовна

Мать ребёнка: Ступкина (Зайцева) Зоя Михайловна

Рождение ребёнка
08.06.1961

Дочь: Ступкина Ольга Иосифовна

Мать ребёнка: Ступкина (Зайцева) Зоя Михайловна

Смерть
10.02.1997

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