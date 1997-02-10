Ступкин Иосиф Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1928
Дата смерти10.02.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.?
Дочь: Мухина (Зайцева) Ирина Иосифовна
Мать ребёнка: Ступкина (Зайцева) Зоя Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1954
Дочь: Ступкина Светлана Иосифовна
Мать ребёнка: Ступкина (Зайцева) Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
08.06.1961
Дочь: Ступкина Ольга Иосифовна
Мать ребёнка: Ступкина (Зайцева) Зоя Михайловна
Смерть
10.02.1997