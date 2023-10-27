Сенченков Давыд
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенченков Давыд Давыдович
Мать ребёнка: Сенченкова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сенченкова Анастасия Давыдовна
Мать ребёнка: Сенченкова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенченков Михаил Давыдович
Мать ребёнка: Сенченкова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сенченкова Вера Давыдовна
Мать ребёнка: Сенченкова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Елена Давыдовна
Мать ребёнка: Сенченкова Прасковья