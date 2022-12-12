Веревкина Марианна Владимировна
Место рождения
Дата рождения10.09.1860
Дата смерти06.02.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1886 по 1896
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1896 по 1914
Мюнхен
Место жительства
С 1918
Аскона, Швейцария
Смерть
06.02.1938
Аскона, Швейцария