Веревкина Марианна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веревкина Марианна Владимировна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

10.09.1860

Дата смерти

06.02.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1886 по 1896
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1896 по 1914
Мюнхен
Место жительства
С 1918
Аскона, Швейцария
Смерть
06.02.1938
Аскона, Швейцария
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