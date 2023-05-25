Жуков Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуков Владимир Павлович

Жуков Владимир Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Павел Лаврентьевич

Мать: Жукова Паша

Рождение ребёнка
1957

Сын: Жуков Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Логинова Людмила Андреевна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Жуков Павел Владимирович

Мать ребёнка: Логинова Людмила Андреевна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Жукова Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Логинова Людмила Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Людмила Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close