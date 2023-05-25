Жуков Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуков Павел Лаврентьевич
Мать: Жукова Паша
Рождение ребёнка
1957
Сын: Жуков Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Логинова Людмила Андреевна
Рождение ребёнка
1960
Мать ребёнка: Логинова Людмила Андреевна
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Жукова Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Логинова Людмила Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно