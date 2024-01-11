Евстигнеев Иван Николаевич
Место рожденияд. Давыдово, Бронницкий р-н, Московской обл., Россия
Дата рождения1900
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Евстигнеев Николай
Мать: не указана
д. Давыдово, Бронницкий р-н, Московской обл., Россия
Рождение ребёнка
11.07.1927
Сын: Евстигнеев Борис
Мать ребёнка: Евстигнеева Матрёна
Раменское, Россия
Рождение ребёнка
1932
Сын: Евстигнеев Виктор Иванович
Мать ребёнка: Евстигнеева Матрёна
д. Давыдово, Бронницкий р-н, Московской обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евстигнеева Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстигнеев Александр
Мать ребёнка: Евстигнеева Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евстигнеева Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евстигнеева Матрёна
Военная служба
Неизвестно
Евстигнеев Иван Николаевич В архив Дата рождения __.__.1900 Место рождения Московская обл., Бронницкий р-н, с. Давыдово Дата и место призыва 17.10.1941 Бронницкий РВК, Московская обл., Бронницкий р-н ... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Евстигнеев Иван Николаевич рядовой В архив Дата рождения __.__.1900 Дата и место призыва Бронницкий РВК, Московская обл., Бронницкий р-н Посмотреть на карте Военно-пересыльный пункт Московский ВПП Посмотреть на карте Прибыл в часть 15.12.1941 Выбытие из воинской части 15.12.1941 Куда выбыл Подольский ВПП Источник информации ЦАМО
Смерть
?.01.1942
Причина смерти: пропал без вести в ВОВ