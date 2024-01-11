Евстигнеев Иван Николаевич рядовой В архив Дата рождения __.__.1900 Дата и место призыва Бронницкий РВК, Московская обл., Бронницкий р-н Посмотреть на карте Военно-пересыльный пункт Московский ВПП Посмотреть на карте Прибыл в часть 15.12.1941 Выбытие из воинской части 15.12.1941 Куда выбыл Подольский ВПП Источник информации ЦАМО

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