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Евстигнеев Иван Николаевич

Место рождения

д. Давыдово, Бронницкий р-н, Московской обл., Россия

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1927 г.р.
1932 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Евстигнеев Николай

Мать: не указана

д. Давыдово, Бронницкий р-н, Московской обл., Россия
Рождение ребёнка
11.07.1927

Сын: Евстигнеев Борис

Мать ребёнка: Евстигнеева Матрёна

Раменское, Россия
Рождение ребёнка
1932

Сын: Евстигнеев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Евстигнеева Матрёна

д. Давыдово, Бронницкий р-н, Московской обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евстигнеева Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстигнеев Александр

Мать ребёнка: Евстигнеева Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евстигнеева Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евстигнеева Матрёна

Военная служба
Неизвестно
Евстигнеев Иван Николаевич В архив Дата рождения __.__.1900 Место рождения Московская обл., Бронницкий р-н, с. Давыдово Дата и место призыва 17.10.1941 Бронницкий РВК, Московская обл., Бронницкий р-н ... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Евстигнеев Иван Николаевич рядовой В архив Дата рождения __.__.1900 Дата и место призыва Бронницкий РВК, Московская обл., Бронницкий р-н Посмотреть на карте Военно-пересыльный пункт Московский ВПП Посмотреть на карте Прибыл в часть 15.12.1941 Выбытие из воинской части 15.12.1941 Куда выбыл Подольский ВПП Источник информации ЦАМО
Смерть
?.01.1942
Причина смерти: пропал без вести в ВОВ
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