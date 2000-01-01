Семён Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Иван Елистратов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Никита Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Захар Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Пётр Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Степанида Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Яковлева
Смерть
Неизвестно