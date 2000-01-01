Семён Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1717 г.р.

Дети

Около 1730 г.р.
Около 1739 г.р.
Около 1745 г.р.
Около 1747 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Иван Елистратов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Никита Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Захар Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Пётр Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Степанида Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Яковлева

Смерть
Неизвестно
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