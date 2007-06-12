Шаймарданова Карина Асфаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаймарданова Карина Асфаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.2007

Пол

Женский

Отец

2007 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.2007

Отец: Шаймарданов Ильдар Асфарович

Мать: не указана

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