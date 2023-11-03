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Петков Ефрем Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Пятков Борис Иванов

Мать: Пяткова Федора Иванова

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Пятков Савелий Ефремов

Мать ребёнка: Петкова Ефросинья Гаврилова

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Петков Наум Ефремов

Мать ребёнка: Петкова Ефросинья Гаврилова

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Петков Никита Ефремов

Мать ребёнка: Петкова Ефросинья Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петкова Ефросинья Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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