Петков Ефрем Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Пятков Борис Иванов
Мать: Пяткова Федора Иванова
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Петкова Ефросинья Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Петков Наум Ефремов
Мать ребёнка: Петкова Ефросинья Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1784
Мать ребёнка: Петкова Ефросинья Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно