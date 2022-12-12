Долгих Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Долгих Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Долгих Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Долгих Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область