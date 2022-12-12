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Долгих Григорий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Долгих Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Долгих Егор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Долгих Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Долгих Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Долгих Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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