Иванова (Горобчук) Галина Павловна
Место рождения
Дата рождения17.06.1962
Дата смерти20.12.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.09.1982
Рождение ребёнка
29.12.1984
Отец ребёнка: Иванов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
07.11.2002
Дочь: Иванова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Сергей Алексеевич
Смерть
20.12.2017