Иванова (Горобчук) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Горобчук) Галина Павловна

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

17.06.1962

Дата смерти

20.12.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
20.09.1982

Муж: Иванов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
29.12.1984

Сын: Иванов Арсений Сергеевич

Отец ребёнка: Иванов Сергей Алексеевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.11.2002

Дочь: Иванова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Сергей Алексеевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
20.12.2017
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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