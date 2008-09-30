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Сивкова Анастасия Михайловна
Сивкова Анастасия Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.09.2008
Пол
Женский
Отец
Сивков Михаил
Мать
Сивкова Татьяна Вячеславовна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.2008
Отец:
Сивков Михаил
Мать:
Сивкова Татьяна Вячеславовна
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