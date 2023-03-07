Федонюк Андрей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1920
Дочь: Федонюк Тамара Андреевна
Мать ребёнка: Федонюк Августина Антоновна
Рождение ребёнка
21.01.1923
Дочь: Путяева Лилия Андреевна
Мать ребёнка: Федонюк Августина Антоновна
Russian Federation
Смерть
Неизвестно