Федонюк Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедонюк Андрей

Федонюк Андрей

avatar

Место рождения

Шебрин, Брестский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шебрин, Брестский район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.05.1920

Дочь: Федонюк Тамара Андреевна

Мать ребёнка: Федонюк Августина Антоновна

Рождение ребёнка
21.01.1923

Дочь: Путяева Лилия Андреевна

Мать ребёнка: Федонюк Августина Антоновна

Russian Federation
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close