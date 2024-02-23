Марков Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1975
Рождение ребёнка
18.05.1998
Дочь: Радионюк (Маркова) Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Маркова (Кубушка) Елена Александровна
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.10.2002
Сын: Марков Максим Александрович
Мать ребёнка: Маркова (Кубушка) Елена Александровна
Рождение ребёнка
25.07.2008
Сын: Марков Илья Александрович
Мать ребёнка: Маркова (Кубушка) Елена Александровна