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Марков Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1975

Отец: Марков Николай Иванович

Мать: Маркова (Жукова) Фаина Степановна

Рождение ребёнка
18.05.1998

Дочь: Радионюк (Маркова) Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Маркова (Кубушка) Елена Александровна

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.10.2002

Сын: Марков Максим Александрович

Мать ребёнка: Маркова (Кубушка) Елена Александровна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
25.07.2008

Сын: Марков Илья Александрович

Мать ребёнка: Маркова (Кубушка) Елена Александровна

Коломна, Коломенский, Московская область

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