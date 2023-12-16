Яброва Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яброва Афимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Ябров Исаак Васильевич

Отец ребёнка: Ябров Василий Семенович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евпросинья Васильевна

Отец ребёнка: Ябров Василий Семенович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ябров Петр Васильевич

Отец ребёнка: Ябров Василий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ябров Василий Семенович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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