Яброва Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Ябров Василий Семенович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евпросинья Васильевна
Отец ребёнка: Ябров Василий Семенович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Ябров Василий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно