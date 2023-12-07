Семён Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Прасковья Семёновна
Мать ребёнка: Наталья Марковна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Агафья Семёновна
Мать ребёнка: Наталья Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Марковна
Место жительства
Неизвестно
Лукерьино, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно