Семён Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Прасковья Семёновна

Мать ребёнка: Наталья Марковна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Агафья Семёновна

Мать ребёнка: Наталья Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Марковна

Место жительства
Неизвестно
Лукерьино, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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