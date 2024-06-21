Кретов Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Максимова (Кретова) Надежда Никифоровна
Мать ребёнка: Кретова Феодосия Михеевна
Рождение ребёнка
03.03.1902
Дочь: (Кретова) Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Кретова Феодосия Михеевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Кретова) Ульяна Никифоровна
Мать ребёнка: Кретова Феодосия Михеевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Кретова) Анастасия
Мать ребёнка: Кретова Феодосия Михеевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кретов Леонид Никифорович
Мать ребёнка: Кретова Феодосия Михеевна
Смерть
1937
Бракосочетание
10.10.1981