Кретов Никифор 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кретов Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Максимова (Кретова) Надежда Никифоровна

Мать ребёнка: Кретова Феодосия Михеевна

Рождение ребёнка
03.03.1902

Дочь: (Кретова) Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Кретова Феодосия Михеевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Кретова) Ульяна Никифоровна

Мать ребёнка: Кретова Феодосия Михеевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Кретова) Анастасия

Мать ребёнка: Кретова Феодосия Михеевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кретов Леонид Никифорович

Мать ребёнка: Кретова Феодосия Михеевна

Смерть
1937
Бракосочетание
10.10.1981

Жена: Кретова Феодосия Михеевна

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