Черемисинова Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемисинова Марфа Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Черемисинова Домника Матвеевна

Отец ребёнка: Черемисинов Матвей Гаврилович

Черемиская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1807

Сын: Черемисинов Лукьян Матвеевич

Отец ребёнка: Черемисинов Матвей Гаврилович

Черемиская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемисинов Матвей Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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