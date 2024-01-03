Черемисинова Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Черемисинова Домника Матвеевна
Отец ребёнка: Черемисинов Матвей Гаврилович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Черемисинов Лукьян Матвеевич
Отец ребёнка: Черемисинов Матвей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно