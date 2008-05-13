Павлов Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1939
Дата смерти13.05.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1962
Мать ребёнка: Сенина Елена Михайловна
Рождение ребёнка
07.04.1968
Дочь: Сапрыкина Ольга Витальевна
Мать ребёнка: Сенина Елена Михайловна
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
13.05.2008