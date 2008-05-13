Павлов Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Виталий Александрович

Павлов Виталий Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1939

Дата смерти

13.05.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1962

Сын: Павлов Михаил Витальевич

Мать ребёнка: Сенина Елена Михайловна

Рождение ребёнка
07.04.1968

Дочь: Сапрыкина Ольга Витальевна

Мать ребёнка: Сенина Елена Михайловна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
13.05.2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close