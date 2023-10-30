Зорина (Дурова) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1959
Отец: Дуров Николай Степанович
Мать: Дурова Лидия Павловна
Рождение ребёнка
26.09.1979
Сын: Зорин Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Зорин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1983
Дочь: Зорина Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Зорин Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно