Зорина (Дурова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина (Дурова) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1959

Отец: Дуров Николай Степанович

Мать: Дурова Лидия Павловна

Рождение ребёнка
26.09.1979

Сын: Зорин Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Зорин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
06.09.1983

Дочь: Зорина Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Зорин Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Анатолий Иванович

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