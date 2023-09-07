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(Комарова) Аксинья Михайловна
(Комарова) Аксинья Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1887
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Комаров Михаил
Мать
Комарова Агафья
Около 1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец:
Комаров Михаил
Мать:
Комарова Агафья
Смерть
Неизвестно
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