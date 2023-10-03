Петровская Ольга Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровская Ольга Исидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петровский (petrovskiy) Иван Васильевич (Ivan Vasilyevich)

Челбасская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровский (petrovskiy) Иван Васильевич (Ivan Vasilyevich)

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