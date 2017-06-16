Кривопускова (Тараруева) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривопускова (Тараруева) Пелагея Ивановна

Место рождения

Село Троицкое Липецкий район Липецкая область

Дата рождения

05.02.1925

Дата смерти

16.06.2017

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1925

Отец: Тараруев Иван Тихонович

Мать: Тараруева Аксиния Васильевна

Село Троицкое Липецкий район Липецкая область
Рождение ребёнка
06.07.1956

Дочь: Григорьева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Пады, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
16.06.2017
Село Троицкое Липецкий район Липецкая область
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