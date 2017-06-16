Кривопускова (Тараруева) Пелагея Ивановна
Место рожденияСело Троицкое Липецкий район Липецкая область
Дата рождения05.02.1925
Дата смерти16.06.2017
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1925
Село Троицкое Липецкий район Липецкая область
Рождение ребёнка
06.07.1956
Дочь: Григорьева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Пады, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
16.06.2017
Село Троицкое Липецкий район Липецкая область