Вольвач Фекла Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВольвач Фекла Емельяновна

Вольвач Фекла Емельяновна

Место рождения

Новопрокоповка

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Вольвач Емельян Кузьмич

Мать: Вольвач Екатерина Карповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close