Порожников Борис Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.?
Сын: Порожников Александр Борисович
Мать ребёнка: Порожникова Вера Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1966
Дочь: Богачкина Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Порожникова Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
29.08.1968
Сын: Порожников Олег Борисович
Мать ребёнка: Порожникова Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
16.09.1977
Дочь: Бахматова (Порожникова) Любовь Борисовна
Мать ребёнка: Порожникова Вера Яковлевна
Смерть
Неизвестно