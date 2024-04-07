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Порожников Борис Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Порожников Григорий Иванович

Мать: Порожникова Мария Павловна

Рождение ребёнка
15.02.?

Сын: Порожников Александр Борисович

Мать ребёнка: Порожникова Вера Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Порожникова Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
28.03.1966

Дочь: Богачкина Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Порожникова Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
29.08.1968

Сын: Порожников Олег Борисович

Мать ребёнка: Порожникова Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
16.09.1977

Дочь: Бахматова (Порожникова) Любовь Борисовна

Мать ребёнка: Порожникова Вера Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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