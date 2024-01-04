Ярош Василий Семёнович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти?.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Ярош Семён Павлович
Мать: Ярош Анна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ярош Иван Васильевич
Мать ребёнка: Ярош Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Ярош Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
1931
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярош Пелагея Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярош Пелагея Николаевна
Смерть
?.11.1942