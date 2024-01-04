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Ярош Василий Семёнович

Место рождения

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1901

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1902 г.р.

Дети

1925 г.р.
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1929 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Ярош Семён Павлович

Мать: Ярош Анна

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Ярош Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ярош Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярош Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярош Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Ярош Пелагея Николаевна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярош Пелагея Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярош Пелагея Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярош Пелагея Николаевна

Смерть
?.11.1942
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