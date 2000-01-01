Корнатовский Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Корнатовский Матвей
Мать: Корнатовская жена Матвея
ЛГИА ф.634 оп.1. д.29 ИВ Верхолесья Корнатовские 1828
Рождение ребёнка
1843
Сын: Корнатовский Иван Михайлович
Мать ребёнка: Корнатовская Жена корнатовского
ГЕВ Г.3 1903, № 1
Рождение ребёнка
1846
Сын: Корнатовский Степан Михайлович
Мать ребёнка: Корнатовская Жена корнатовского
Место жительства
1865
?Шиловичи
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно