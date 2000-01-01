Корнатовский Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнатовский Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Корнатовский Матвей

Мать: Корнатовская жена Матвея

ЛГИА ф.634 оп.1. д.29 ИВ Верхолесья Корнатовские 1828
Рождение ребёнка
1843

Сын: Корнатовский Иван Михайлович

Мать ребёнка: Корнатовская Жена корнатовского

ГЕВ Г.3 1903, № 1
Рождение ребёнка
1846

Сын: Корнатовский Степан Михайлович

Мать ребёнка: Корнатовская Жена корнатовского

Место жительства
1865
?Шиловичи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнатовская Жена корнатовского

Смерть
Неизвестно
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