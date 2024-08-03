Коржаев Ефим Антонович
Место рождениядеревня Красные Нивы Монинской волости Бельского уезда Смоленской губернии
Дата рождения20.03.1915
Дата смерти20.09.1984
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1915
деревня Красные Нивы Монинской волости Бельского уезда Смоленской губернии
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Баскова (Коржаева) Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Коржаева Дарья Лаврентьевна
деревня Красные Нивы Жарковского района Тверской области
Рождение ребёнка
13.03.1941
Дочь: Смирнова (Коржаева) Нина Ефимовна
Мать ребёнка: Коржаева Дарья Лаврентьевна
деревня Красные Нивы Нелидовского района Великолукской области
Рождение ребёнка
28.09.1947
Мать ребёнка: Коржаева Дарья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
20.10.1953
Сын: Коржаев Вячеслав Ефимович
Мать ребёнка: Коржаева Дарья Лаврентьевна
деревня Красные Нивы Нелидовского района Великолукской области
Смерть
20.09.1984