Коржаев Ефим Антонович 20.03.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коржаев Ефим Антонович

Место рождения

деревня Красные Нивы Монинской волости Бельского уезда Смоленской губернии

Дата рождения

20.03.1915

Дата смерти

20.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1915

Отец: Коржаев Антон Никанорович

Мать: Неизвестно Наталья Андреевна

деревня Красные Нивы Монинской волости Бельского уезда Смоленской губернии
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Баскова (Коржаева) Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Коржаева Дарья Лаврентьевна

деревня Красные Нивы Жарковского района Тверской области
Рождение ребёнка
13.03.1941

Дочь: Смирнова (Коржаева) Нина Ефимовна

Мать ребёнка: Коржаева Дарья Лаврентьевна

деревня Красные Нивы Нелидовского района Великолукской области
Рождение ребёнка
28.09.1947

Сын: Коржаев Виктор Ефимович

Мать ребёнка: Коржаева Дарья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
20.10.1953

Сын: Коржаев Вячеслав Ефимович

Мать ребёнка: Коржаева Дарья Лаврентьевна

деревня Красные Нивы Нелидовского района Великолукской области
Смерть
20.09.1984

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