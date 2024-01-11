Глушек (Манойло) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушек (Манойло) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1921

Дата смерти

22.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1921

Отец: Манойло Петр Алексеевич

Мать: Манойло Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушек Сельвестр

Военная служба
Неизвестно
Манойло Анна Петровна. Медаль «За оборону Сталинграда» Медаль «За боевые заслуги»
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie38078144/
Смерть
22.04.1993
Уфа, Россия
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