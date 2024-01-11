Глушек (Манойло) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1921
Дата смерти22.04.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1921
Отец: Манойло Петр Алексеевич
Мать: Манойло Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глушек Сельвестр
Военная служба
Неизвестно
Манойло Анна Петровна. Медаль «За оборону Сталинграда» Медаль «За боевые заслуги»
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie38078144/
Смерть
22.04.1993
Уфа, Россия