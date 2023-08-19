Башилов Лаврентий Гордеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1792 и 1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гордей Карпов
Мать: Акилина Михайлова
Бракосочетание
До 1741
Жена: Феодосия Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1746
Сын: Михаил Лаврентьев
Мать ребёнка: Башилова Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Сын: Василий Лаврентьев
Мать ребёнка: Башилова Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Башилов Феодор Лаврентьев
Мать ребёнка: Башилова Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1773
Дочь: Татьяна Лаврентьева
Мать ребёнка: Башилова Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Дочь: Татьяна Лаврентьева
Мать ребёнка: Башилова Пелагея Степанова
Упоминание
1785
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Упоминание
1788
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Между 1792 и 1804