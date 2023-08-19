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Башилов Лаврентий Гордеев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1792 и 1804

Пол

Мужской

Отец

Около 1674 г.р.

Мать

1669 г.р.

Жена

Около 1718 г.р.

Дети

Вычислено 1746 г.р.
Вычислено 1768 г.р.
Около 1770 г.р.
Вычислено 1773 г.р.
Вычислено 1777 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гордей Карпов

Мать: Акилина Михайлова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
До 1741

Жена: Феодосия Степанова

Рождение ребёнка
Вычислено 1746

Сын: Михаил Лаврентьев

Мать ребёнка: Башилова Пелагея Степанова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Василий Лаврентьев

Мать ребёнка: Башилова Пелагея Степанова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Башилов Феодор Лаврентьев

Мать ребёнка: Башилова Пелагея Степанова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1773

Дочь: Татьяна Лаврентьева

Мать ребёнка: Башилова Пелагея Степанова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Дочь: Татьяна Лаврентьева

Мать ребёнка: Башилова Пелагея Степанова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1785
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.2102 (1785) | Исповедные росписи Рузского уезда 1785 года
Упоминание
1788
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Между 1792 и 1804
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