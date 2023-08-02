Мамсурова (Канукова) Долатхан Батаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамсурова (Канукова) Долатхан Батаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Мамсуров Хамурза

Отец ребёнка: Мамсуров Кази

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Кундухова Зали

Отец ребёнка: Мамсуров Кази

Рождение ребёнка
1830

Сын: Мамсуров Адиль-Гирей

Отец ребёнка: Мамсуров Кази

Рождение ребёнка
1834

Сын: Мамсуров Кугалук

Отец ребёнка: Мамсуров Кази

Рождение ребёнка
1839

Сын: Мамсуров Глаха

Отец ребёнка: Мамсуров Кази

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамсуров Кази

Смерть
Неизвестно
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