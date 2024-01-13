Иосипенко (Брожек) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1954
Отец: не указан
Рождение ребёнка
07.02.1978
Дочь: Нестерчук Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Иосипенко Виктор
Рождение ребёнка
05.07.1986
Дочь: Пахомова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Иосипенко Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иосипенко Андрей Викторович
Отец ребёнка: Иосипенко Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иосипенко Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: не указан