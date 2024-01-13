Иосипенко (Брожек) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосипенко (Брожек) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1954

Отец: не указан

Мать: Плотникова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
07.02.1978

Дочь: Нестерчук Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Иосипенко Виктор

Рождение ребёнка
05.07.1986

Дочь: Пахомова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Иосипенко Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иосипенко Андрей Викторович

Отец ребёнка: Иосипенко Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иосипенко Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: не указан

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