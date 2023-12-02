Корнельзина Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнельзина Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.?

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.?

Сын: Корнельзин Иван Александрович

Отец ребёнка: Корнельзин Алнксандр Викторович

Рождение ребёнка
18.09.?

Дочь: Корнельзина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Корнельзин Алнксандр Викторович

Рождение ребёнка
27.12.?

Дочь: Корнельзина Каролина Александровна

Отец ребёнка: Корнельзин Алнксандр Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнельзин Алнксандр Викторович

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