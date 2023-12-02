Корнельзина Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.?
Сын: Корнельзин Иван Александрович
Отец ребёнка: Корнельзин Алнксандр Викторович
Рождение ребёнка
18.09.?
Дочь: Корнельзина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Корнельзин Алнксандр Викторович
Рождение ребёнка
27.12.?
Дочь: Корнельзина Каролина Александровна
Отец ребёнка: Корнельзин Алнксандр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно