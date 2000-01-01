Куранова Тамара Вачильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1960
Дочь: Ягодова Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Жарков Сергей
Рождение ребёнка
10.03.1973
Дочь: Беляева Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Куранов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куранов Виктор