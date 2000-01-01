Куранова Тамара Вачильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова Тамара Вачильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1960

Дочь: Ягодова Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Жарков Сергей

Рождение ребёнка
10.03.1973

Дочь: Беляева Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Куранов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куранов Виктор

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