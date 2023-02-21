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Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефедовский Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Нефедовская Ираида Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефедовский Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Нефедовская Ираида Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефедовская Ираида Илларионовна

Смерть
Неизвестно
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