Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нефедовский Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Нефедовская Ираида Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нефедовский Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Нефедовская Ираида Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно