Субботин Владимир Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиПосле 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Суботин Захар Матвеевич
Мать: Суботина Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак 9го баталиона
Место жительства
Неизвестно
Забайкальская обл, Нерчинский у, Кулаковская вол, д. Сальниково
Рождение ребёнка
15.10.1869 ст.
Сын: Субботин Аверкий Владимирович
Мать ребёнка: Субботина Ксения Иннокентьевна
Смерть
После 1869