Субботин Владимир Захарович 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Субботин Владимир Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Суботин Захар Матвеевич

Мать: Суботина Мавра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Ксения Иннокентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак 9го баталиона
Место жительства
Неизвестно
Забайкальская обл, Нерчинский у, Кулаковская вол, д. Сальниково
Рождение ребёнка
15.10.1869 ст.

Сын: Субботин Аверкий Владимирович

Мать ребёнка: Субботина Ксения Иннокентьевна

Смерть
После 1869

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