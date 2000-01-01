Жирновский Виктор Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 20.09.1982
Сын: Жирновский Владимир Викторович
Мать ребёнка: Жирновская Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
09.12.1985
Сын: Жирновский Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Жирновская Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно