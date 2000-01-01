Жирновский Виктор Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирновский Виктор Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 20.09.1982

Сын: Жирновский Владимир Викторович

Мать ребёнка: Жирновская Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
09.12.1985

Сын: Жирновский Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Жирновская Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жирновская Татьяна Александровна

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