Щербинина (Никитина) Акилина Михайловна/Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинина (Никитина) Акилина Михайловна/Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Щербинин Степан

Отец ребёнка: Щербинин Василий

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.02.1836

Сын: Щербинин Феодул

Отец ребёнка: Щербинин Василий

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Щербинин Василий

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1840

Сын: Щербинин Иван

Отец ребёнка: Щербинин Василий

д. Плотниковская
Близнец Сергея. Крестный Тойже деревни крестьянин Аврамий Совинов Новоселов | д. Плотниковская
Рождение ребёнка
21.09.1840

Сын: Щербинин Сергей

Отец ребёнка: Щербинин Василий

д. Плотниковская
Близнец Ивана. Крестный тойже деревни крестьянин Аврамий Совинов Новоселов | д. Плотниковская
Рождение ребёнка
24.10.1845

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Щербинин Василий

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
той же деревни Ивана Новоселова жена Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
24.10.1845

Дочь: Анна Параскевы

Отец ребёнка: Щербинин Василий

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
тойже деревни солдатка Дария Семенова дочь Харламия Стародубцева жена
Смерть
Неизвестно
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