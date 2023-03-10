Щербинина (Никитина) Акилина Михайловна/Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Щербинин Степан
Отец ребёнка: Щербинин Василий
Рождение ребёнка
?.02.1836
Сын: Щербинин Феодул
Отец ребёнка: Щербинин Василий
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Щербинин Василий
Рождение ребёнка
21.09.1840
Сын: Щербинин Иван
Отец ребёнка: Щербинин Василий
д. Плотниковская
Близнец Сергея. Крестный Тойже деревни крестьянин Аврамий Совинов Новоселов | д. Плотниковская
Рождение ребёнка
21.09.1840
Сын: Щербинин Сергей
Отец ребёнка: Щербинин Василий
д. Плотниковская
Близнец Ивана. Крестный тойже деревни крестьянин Аврамий Совинов Новоселов | д. Плотниковская
Рождение ребёнка
24.10.1845
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Щербинин Василий
той же деревни Ивана Новоселова жена Ирина Гаврилова
Рождение ребёнка
24.10.1845
Дочь: Анна Параскевы
Отец ребёнка: Щербинин Василий
тойже деревни солдатка Дария Семенова дочь Харламия Стародубцева жена
Смерть
Неизвестно