Калинина (Белозерова) Лидия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1926
Дата смерти13.10.1970
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1926
Отец: Белозеров Алексей
Мать: Белозевова Наталья
Рождение ребёнка
20.07.1950
Дочь: Кренделева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Калинин Николай Семенович
с Староселье Введенский сс Кашинский рн Калининская обл
Рождение ребёнка
10.12.1951
Дочь: Куликова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Калинин Николай Семенович
с Староселье Введенский сс Кашинский рн Калининская обл
Рождение ребёнка
09.03.1957
Сын: Калинин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Калинин Николай Семенович
Рождение ребёнка
09.03.1957
Сын: Калинин Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Калинин Николай Семенович
Смерть
13.10.1970