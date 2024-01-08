Калинина (Белозерова) Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Белозерова) Лидия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1926

Дата смерти

13.10.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1926

Отец: Белозеров Алексей

Мать: Белозевова Наталья

Рождение ребёнка
20.07.1950

Дочь: Кренделева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Калинин Николай Семенович

с Староселье Введенский сс Кашинский рн Калининская обл
Рождение ребёнка
10.12.1951

Дочь: Куликова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Калинин Николай Семенович

с Староселье Введенский сс Кашинский рн Калининская обл
Рождение ребёнка
09.03.1957

Сын: Калинин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Калинин Николай Семенович

Рождение ребёнка
09.03.1957

Сын: Калинин Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Калинин Николай Семенович

Смерть
13.10.1970
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