Свиридова (Колтакова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти16.10.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Свиридов Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Свиридов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Свиридов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Свиридов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Свиридов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Свиридов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.1941