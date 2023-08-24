Свиридова (Колтакова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова (Колтакова) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

16.10.1941

Пол

Женский

Добавил:

ФН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Свиридов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Свиридов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Свиридов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Свиридов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Свиридов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Свиридов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Василий Иванович

Смерть
16.10.1941
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