Башилова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башилова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башило Кирилл Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башило Кирилл Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башило Кирилл Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башилов Борис Кирилович

Отец ребёнка: Башило Кирилл Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башило Кирилл Артемьевич

Работа или профессия
Неизвестно
машинист паровоза
Смерть
Неизвестно
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