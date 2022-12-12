Сигорский Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.04.1869
Дата смерти1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1882 по 1886
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1886 по 1889
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Место жительства
С 1889 по 1893
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1893 по 1894
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1895 по 1896
Сольвычегодск, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1896 по 1901
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1901 по 1921
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1921
Москва, город федерального значения Москва