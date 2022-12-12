Сигорский Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигорский Николай Васильевич

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

25.04.1869

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1882 по 1886
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1886 по 1889
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Место жительства
С 1889 по 1893
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1893 по 1894
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1895 по 1896
Сольвычегодск, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1896 по 1901
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1901 по 1921
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1921
Москва, город федерального значения Москва
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