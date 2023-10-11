Афанасьева (Быченко) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1958
Рождение ребёнка
21.07.1981
Сын: Афанасьев Андрей Геннадиевич
Отец ребёнка: Афанасьев Геннадий Григорьевич
Рождение ребёнка
29.05.1984
Сын: Афанасьев Павел Геннадиевич
Отец ребёнка: Афанасьев Геннадий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно