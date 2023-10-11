Афанасьева (Быченко) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Быченко) Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1958

Отец: Быченко Николай Тимофеевич

Мать: Быченко Александра Кирилловна

Рождение ребёнка
21.07.1981

Сын: Афанасьев Андрей Геннадиевич

Отец ребёнка: Афанасьев Геннадий Григорьевич

Рождение ребёнка
29.05.1984

Сын: Афанасьев Павел Геннадиевич

Отец ребёнка: Афанасьев Геннадий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бложко Георгий Давидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Геннадий Григорьевич

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