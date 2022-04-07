Болошова Раиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1938
Дата смерти07.04.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1959
Дочь: Антонова Ирина Валентиновна
Отец ребёнка: Болошов Валентин
Рождение ребёнка
07.05.1964
Сын: Болошов Евгений Валентинович
Отец ребёнка: Болошов Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Болошов Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.2022