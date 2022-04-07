Болошова Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болошова Раиса Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1938

Дата смерти

07.04.2022

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1959

Дочь: Антонова Ирина Валентиновна

Отец ребёнка: Болошов Валентин

Рождение ребёнка
07.05.1964

Сын: Болошов Евгений Валентинович

Отец ребёнка: Болошов Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болошов Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сукач Николай Трофимович

Смерть
07.04.2022
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