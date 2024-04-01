Ивочкин Михаил
Место рожденияСухиничи, Калужской области
Дата рождения02.08.1941
Дата смерти08.09.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.02.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.09.1976
Причина смерти: Самоубийство на почве белой горячки