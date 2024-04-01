Ивочкин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивочкин Михаил

Место рождения

Сухиничи, Калужской области

Дата рождения

02.08.1941

Дата смерти

08.09.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухиничи, Калужской области
Рождение ребёнка
27.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.09.1976
Калуга, город Калуга, Калужская область
Причина смерти: Самоубийство на почве белой горячки
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