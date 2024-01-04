Поляков Тимофей Семенович
Место рождения
Дата рождения22.01.1802 ст.
Дата смерти02.11.1844
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1802 ст.
Отец: Поляков Семен Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Полякова Анна Парамоновна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Поляков Тимофей Тимофеевич
Мать ребёнка: Полякова Анна Парамоновна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Поляков Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Полякова Анна Парамоновна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Поляков Ефимий Тимофеевич
Мать ребёнка: Полякова Анна Парамоновна
Рождение ребёнка
29.03.1835 ст.
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Полякова Анна Парамоновна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Поляков Евдоким Тимофеевич
Мать ребёнка: Полякова Анна Парамоновна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Акулина Тимофеевна
Мать ребёнка: Полякова Анна Парамоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.1844