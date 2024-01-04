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Поляков Тимофей Семенович

Место рождения

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

22.01.1802 ст.

Дата смерти

02.11.1844

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1802 ст.

Отец: Поляков Семен Васильевич

Мать: не указана

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Поляков Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Полякова Анна Парамоновна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Поляков Тимофей Тимофеевич

Мать ребёнка: Полякова Анна Парамоновна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Поляков Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Полякова Анна Парамоновна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Поляков Ефимий Тимофеевич

Мать ребёнка: Полякова Анна Парамоновна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.03.1835 ст.

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Полякова Анна Парамоновна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Поляков Евдоким Тимофеевич

Мать ребёнка: Полякова Анна Парамоновна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Акулина Тимофеевна

Мать ребёнка: Полякова Анна Парамоновна

Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Анна Парамоновна

Смерть
02.11.1844
Глазово-2, Серпуховский муниципальный район, Московская область
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