Котова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Котов Владимир
Отец ребёнка: Котов Николай
Рождение ребёнка
1929
Сын: Котов Николай
Отец ребёнка: Котов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котов Виктор
Отец ребёнка: Котов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котов Степан
Отец ребёнка: Котов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котов Юлий
Отец ребёнка: Котов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котов Федор
Отец ребёнка: Котов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Котов Николай