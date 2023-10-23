Котова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Котов Владимир

Отец ребёнка: Котов Николай

Рождение ребёнка
1929

Сын: Котов Николай

Отец ребёнка: Котов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Виктор

Отец ребёнка: Котов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Степан

Отец ребёнка: Котов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Юлий

Отец ребёнка: Котов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Федор

Отец ребёнка: Котов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Котов Николай

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