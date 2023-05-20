Белоголов Пётр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1952
Сын: Белоголов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Белоголова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
25.07.?
Сын: Белоголов Валерий Петрович
Мать ребёнка: Белоголова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоголов Николай Петрович
Мать ребёнка: Белоголова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоголова Альбина Петровна
Мать ребёнка: Белоголова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белоголова Елена Алексеевна
Смерть
Неизвестно