Белоголов Пётр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоголов Пётр Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1952

Сын: Белоголов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Белоголова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
25.07.?

Сын: Белоголов Валерий Петрович

Мать ребёнка: Белоголова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоголов Николай Петрович

Мать ребёнка: Белоголова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоголова Альбина Петровна

Мать ребёнка: Белоголова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоголов Пётр Петрович

Мать ребёнка: Белоголова Елена Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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