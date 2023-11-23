Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиДо 1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Пётр Павлов
Мать: Феодора Мартьянова
Иван Петрович (1732 - ?) Родился в семье дьячка села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Петра Павловича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Ирина Игнатьевна (1732-14.11.1788)1 . Дети... Показать все
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Ирина Игнатьева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Ирина Игнатьева
Григорий Иванович (1762 - 1825) Родился в семье дьячка села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Ивана Петровича. Служил дьячком в том же селе. Умер 9 октября 1825 года. Первая жена его Ев... Показать все
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Феодора Иванова
Мать ребёнка: Ирина Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Игнатьева
Смерть
До 1785