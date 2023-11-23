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Иван Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

До 1785

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Пётр Павлов

Мать: Феодора Мартьянова

Иван Петрович (1732 - ?) Родился в семье дьячка села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Петра Павловича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Ирина Игнатьевна (1732-14.11.1788)1 . Дети... Показать все
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Ирина Игнатьева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Ирина Игнатьева

Григорий Иванович (1762 - 1825) Родился в семье дьячка села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Ивана Петровича. Служил дьячком в том же селе. Умер 9 октября 1825 года. Первая жена его Ев... Показать все
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Феодора Иванова

Мать ребёнка: Ирина Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Игнатьева

Смерть
До 1785
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